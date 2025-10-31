Gaza Usa tentano di stabilizzare cessate il fuoco e offrono a Hamas passaggio sicuro per uscire da aree della Striscia controllate da Israele
La proposta, fatta mercoledì 29 ottobre attraverso la mediazione di funzionari egiziani e qatarioti, punterebbe a "garantire" la tenuta della "tregua" e soprattutto a liberare dai miliziani le aree territoriali sotto controllo israeliano Un passaggio sicuro, per spostarsi dalle zone della Str. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
