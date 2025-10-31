Gaza Usa tentano di stabilizzare cessate il fuoco e offrono a Hamas passaggio sicuro per uscire da aree della Striscia controllate da Israele

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta, fatta mercoledì 29 ottobre attraverso la mediazione di funzionari egiziani e qatarioti, punterebbe a "garantire" la tenuta della "tregua" e soprattutto a liberare dai miliziani le aree territoriali sotto controllo israeliano Un passaggio sicuro, per spostarsi dalle zone della Str. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza usa tentano di stabilizzare cessate il fuoco e offrono a hamas passaggio sicuro per uscire da aree della striscia controllate da israele

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Usa tentano di "stabilizzare cessate il fuoco" e offrono a Hamas "passaggio sicuro" per uscire da aree della Striscia controllate da Israele

Leggi anche questi approfondimenti

gaza usa tentano stabilizzareGaza, Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del ... Come scrive msn.com

gaza usa tentano stabilizzareGuerra a Gaza, news in diretta: Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele. Identificati due ostaggi - Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas ... Si legge su fanpage.it

gaza usa tentano stabilizzareGaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per lasciare Gaza - Dopo la restituzione di altri due corpi di ostaggi israeliani da parte di Hamas, la tregua sembra continuare a reggere. Da editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Usa Tentano Stabilizzare