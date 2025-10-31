Gaza Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele
Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del gruppo islamista. L’obiettivo della proposta americana, trasmessa mercoledì tramite mediatori egiziani e qatarioti, è quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della Striscia controllata dallo Stato ebraico. Giovedì, inoltre, sono state identificate le due salme restituite da Hamas. Sono quelle degli ostaggi Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch 25 anni. Cooper è stato rapito dalla sua casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 ed è stato ucciso durante la prigionia, come confermato dall’Idf nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Corriere della Sera. . La guerra tra Israele e Hamas ha devastato la Striscia di Gaza negli ultimi due anni. I filmati dell'Associated Press prima e durante la guerra offrono un'idea della distruzione nel territorio. I bombardamenti israeliani e le operazioni di terra h - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Scrive ilsole24ore.com
Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele. LIVE - La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Riporta tg24.sky.it
Gaza, gli Stati Uniti offrono a Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle zone controllate da Israele - Il 30 ottobre, in serata, Hamas ha consegnato a Israele altri due corpi degli ostaggi morti ancora nella Striscia. Lo riporta tg.la7.it