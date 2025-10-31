Gaza Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele

Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del gruppo islamista. L’obiettivo della proposta americana, trasmessa mercoledì tramite mediatori egiziani e qatarioti, è quello di stabilizzare il cessate il fuoco e liberare metà della Striscia controllata dallo Stato ebraico. Giovedì, inoltre, sono state identificate le due salme restituite da Hamas. Sono quelle degli ostaggi Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch 25 anni. Cooper è stato rapito dalla sua casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 ed è stato ucciso durante la prigionia, come confermato dall’Idf nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

