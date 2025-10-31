Gaza Trump elude Congresso e dona con urgenza a Israele $4mld in armi senatore Sanders | Munizioni utili a uccidere decine di migliaia di civili

Il 1° marzo, il segretario di Stato Rubio ha firmato una dichiarazione di autorizzazione di vendita di 4 miliardi di dollari in armi e munizioni. La mossa però non ha avuto bisogno del fondamentale passaggio del Congresso, perché definita misura "di emergenza", i cui tempi di realizzazione andavano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump elude Congresso e dona "con urgenza" a Israele $4mld in armi, senatore Sanders: "Munizioni utili a uccidere decine di migliaia di civili"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Eliana Riva, 109 uccisi a Gaza durante la tregua. Trump non si oppone, Il Manifesto, 30 ottobre 2025 RITORNO A BOMBA «Hanno fatto bene, a quanto ho capito è morto un soldato israeliano», dice il presidente Usa. Le vittime sono soprattutto bimbi e donne - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, #Vance incontra #Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata" - X Vai su X

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - Sei morti di cui due bambini, più di otto feriti, venti case distrutte: è il bilancio dei bombardamenti su Gaza nella notte appena trascorsa. Lo riporta ilgazzettino.it

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - «Dopo i negoziati, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas. Come scrive leggo.it

Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia - A tre giorni dalla presentazione del piano di Donald Trump per il futuro della Striscia di Gaza, già avvallato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, Hamas ha avanzato la richiesta ai mediatori di ... tg24.sky.it scrive