Gaza tregua fragile | nuovi raid israeliani nella Striscia | Croce Rossa | resti di 3 ostaggi consegnati a Israele

Media: "Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele". Erdogan in disaccordo con Merz: "A Gaza è genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, tregua fragile: nuovi raid israeliani nella Striscia | Croce Rossa: resti di 3 ostaggi consegnati a Israele

