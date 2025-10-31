Gaza tregua fragile | nei raid di Israele uccisi 104 palestinesi consegnati due corpi di ostaggi da Hamas

Nel corso degli ultimi bombardamenti Israele ha ucciso almeno 104 palestinesi, quasi la metà dei quali bambini. Trump: "Atto di rappresaglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

