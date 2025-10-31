Gaza proseguono i raid Idf nella Striscia bombardamenti vicino a Khan Younis e Ramallah | 4 morti tra cui 15enne Yamen Samed Hamed - VIDEO

Tra le vittime figura Hamdi Ahmad Al-Breim, morto quando aerei israeliani hanno bombardato la sua abitazione nel quartiere di Musabbah, nella città di Abasan Al-Kabira, a est di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Segnale che il genocidio ai danni dei palestinesi continua Nonostante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

