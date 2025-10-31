Gaza proseguono i raid Idf nella Striscia bombardamenti vicino a Khan Younis e Ramallah | 4 morti tra cui 15enne Yamen Samed Hamed - VIDEO

Tra le vittime figura Hamdi Ahmad Al-Breim, morto quando aerei israeliani hanno bombardato la sua abitazione nel quartiere di Musabbah, nella città di Abasan Al-Kabira, a est di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Segnale che il genocidio ai danni dei palestinesi continua Nonostante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, proseguono i raid Idf nella Striscia, bombardamenti vicino a Khan Younis e Ramallah: 4 morti tra cui 15enne Yamen Samed Hamed - VIDEO

Radio1 Rai. . #MedioOriente Gli attacchi israeliani proseguono nel sud del Libano, dove è stato ucciso un impiegato comunale. A Gaza regge la, seppur fragile, tregua, mentre Netanyahu ribadisce le priorità del Paese. Da Gerusalemme Azzurra Meringolo #G - facebook.com Vai su Facebook

Gaza: proseguono i corridoi universitari, arrivati in Italia 49 studenti con borse di studio – video - X Vai su X

Gaza, nuovo raid israeliano nel nord della Striscia. L'Idf: «Colpita minaccia imminente». Oltre 100 morti - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. Lo riporta ilmessaggero.it

Gaza, nuovo raid di Netanyahu dopo il ripristino del cessate il fuoco. Oltre 100 morti nei bombardamenti di ieri - Il presidente americano: "Israele fa bene a rispondere alle provocazioni. Come scrive affaritaliani.it

I raid israeliani non si fermano, a Gaza la tregua è solo sulla carta - Netanyahu e Trump dicono che la pace è opertiva ma i raid israeliani non si fermano e così la tregua a Gaza è solo sulla carta ... lanotiziagiornale.it scrive