Gaza procuratrice militare generale israeliana Yifat Tomer-Yerushalmi dimessa dopo pestaggio Idf su detenuto palestinese nel carcere Sde Teiman - VIDEO
Poche ore prima, il ministro della Difesa Israel Katz aveva annunciato che Tomer-Yerushalmi sarebbe stata rimossa per il suo presunto coinvolgimento nella fuga di notizie del video di sorveglianza del carcere di Sde Teiman, dove Un detenuto palestinese – bendato, ammanettato e immobilizzato – viene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’attacco subito in acque internazionali dalla “Global Sumud Flotilla”, diretta verso Gaza. L’inchiesta, nata da un esposto presentato dagli avvocati italiani degli attivisti, ipotizza reati gravi: sequestro di persona, dan - facebook.com Vai su Facebook
Il team legale di #GlobalMovementtoGazaItalia annuncia che la Procura di Roma ha aperto un'indagine sull'aggressione ai danni della #GlobalSumudFlotilla e del suo equipaggio A #Gaza continuano a morire persone e piovere bombe. Mobilitiamoci fino a q - X Vai su X
“50mila morti a Gaza? Necessari, non importa se sono bambini”: l’audio shock dell’ex capo dell’intelligence militare israeliana - “Per tutto quello che è accaduto il 7 ottobre, per ogni persona del 7 ottobre devono morire 50 palestinesi. Riporta ilfattoquotidiano.it
Gaza, Idf: "Raid a Gaza sulla Jihad islamica, preparavano un attacco" - L'Idf ha reso noto di aver effettuato un attacco con droni a Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, prendendo di mira un agente della Jihad islamica palestinese che stava pianificando un "attacco ... Scrive tg24.sky.it
Riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu per l’ampliamento militare israeliano a Gaza - Il segretario generale dell'Onu António Guterres ha definito l’espansione pianificata delle operazioni militari israeliane una "pericolosa escalation" sia per i due milioni di civili intrappolati nell ... Secondo it.euronews.com