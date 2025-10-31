Gaza procuratrice militare generale israeliana Yifat Tomer-Yerushalmi dimessa dopo pestaggio Idf su detenuto palestinese nel carcere Sde Teiman - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025

Poche ore prima, il ministro della Difesa Israel Katz aveva annunciato che Tomer-Yerushalmi sarebbe stata rimossa per il suo presunto coinvolgimento nella fuga di notizie del video di sorveglianza del carcere di Sde Teiman, dove Un detenuto palestinese – bendato, ammanettato e immobilizzato – viene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

