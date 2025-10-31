Gaza non è ancora liberata | Trump mette sul tavolo una via d’uscita per Hamas In Israele esplode la protesta contro la leva obbligatoria

31 ott 2025

La proposta, trasmessa mercoledì a Hamas tramite mediatori egiziani e qatarioti, punta a stabilizzare la tregua e a liberare metà della Striscia. Secondo un alto ufficiale delle Forze di difesa israeliane ( Idf), « dozzine di miliziani di Hamas si nascondono ancora nei tunnel sul lato israeliano della “linea gialla”», in particolare a Khan Younis e Rafah. Scontri sotterranei. Gli scontri sotterranei tra soldati israeliani e combattenti rimasti hanno provocato due gravi violazioni del cessate il fuoco, costringendo Washington a intervenire. Leggi anche Israele colpisce Gaza: Netanyahu accusa Hamas di tradimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

