Gaza inchiesta Onu | 16mila prove su crimini di guerra e genocidio da vertici Idf ordini di attacchi deliberati contro civili e ospedali

Il materiale raccolto pone anche l’attenzione sull’esercito israeliano e sugli ordini dei vertici in merito ad attacchi deliberati contro civili, ospedali e convogli umanitari Un’inchiesta indipendente dell’Onu certifica che a Gaza sono stati commessi crimini di guerra e genocidio, e ci sareb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, inchiesta Onu: “16mila prove su crimini di guerra e genocidio, da vertici Idf ordini di attacchi deliberati contro civili e ospedali”

Argomenti simili trattati di recente

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’attacco subito in acque internazionali dalla “Global Sumud Flotilla”, diretta verso Gaza. L’inchiesta, nata da un esposto presentato dagli avvocati italiani degli attivisti, ipotizza reati gravi: sequestro di persona, dan - facebook.com Vai su Facebook

Atac, scritta "Gaza" sul bus: inchiesta interna e gogna social contro l'autista https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/atac_gaza_manifestazione_autista_gogna_social-424889250/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

L’inchiesta ONU documenta 16.000 prove che dimostrano i crimini di guerra e il genocidio commessi da Israele a Gaza - Chris Sidoti, membro della "Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati", ha ... Come scrive infopal.it

L’Onu parla ufficialmente di genocidio a Gaza: siamo a un punto di non ritorno - Questa settimana è accaduto qualcosa che, almeno sul piano giuridico e dialettico, cambia radicalmente la definizione del conflitto a Gaza: per la prima volta un organismo dell’Onu, la Commissione ... ilfattoquotidiano.it scrive

L'inchiesta dell'Onu: 'A Gaza commesso un genocidio' - Per la prima volta un organismo investigativo incaricato dall'Onu mette nero su bianco un'accusa durissima nei confronti di Israele: "A Gaza si sta verificando un genocidio". Scrive ansa.it