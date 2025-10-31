Gaza inchiesta Onu | 16mila prove su crimini di guerra e genocidio da vertici Idf ordini di attacchi deliberati contro civili e ospedali

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il materiale raccolto pone anche l’attenzione sull’esercito israeliano e sugli ordini dei vertici in merito ad attacchi deliberati contro civili, ospedali e convogli umanitari Un’inchiesta indipendente dell’Onu certifica che a Gaza sono stati commessi crimini di guerra e genocidio, e ci sareb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza inchiesta onu 16mila prove su crimini di guerra e genocidio da vertici idf ordini di attacchi deliberati contro civili e ospedali

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, inchiesta Onu: “16mila prove su crimini di guerra e genocidio, da vertici Idf ordini di attacchi deliberati contro civili e ospedali”

Argomenti simili trattati di recente

gaza inchiesta onu 16milaL’inchiesta ONU documenta 16.000 prove che dimostrano i crimini di guerra e il genocidio commessi da Israele a Gaza - Chris Sidoti, membro della "Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati", ha ... Come scrive infopal.it

L’Onu parla ufficialmente di genocidio a Gaza: siamo a un punto di non ritorno - Questa settimana è accaduto qualcosa che, almeno sul piano giuridico e dialettico, cambia radicalmente la definizione del conflitto a Gaza: per la prima volta un organismo dell’Onu, la Commissione ... ilfattoquotidiano.it scrive

L'inchiesta dell'Onu: 'A Gaza commesso un genocidio' - Per la prima volta un organismo investigativo incaricato dall'Onu mette nero su bianco un'accusa durissima nei confronti di Israele: "A Gaza si sta verificando un genocidio". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Inchiesta Onu 16mila