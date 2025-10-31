Gaza il baratto della morte | è la tregua dei resti umani
Gli Stati Uniti hanno offerto a Hamas un «passaggio sicuro» da Gaza verso le zone ancora sotto il suo controllo, scrive Axios. Non è un gesto umanitario: è l’ammissione che dopo due anni di guerra Israele non ha il controllo della Striscia di Gaza e che Washington preferisce un ordine negoziato a una sconfitta proclamata. La tregua si regge così, su un equilibrio tra il fallimento militare e la convenienza politica. Nelle stesse ore, il Washington Post rivela che un rapporto interno del Dipartimento di Stato documenta «centinaia di possibili violazioni dei diritti umani» commesse da unità israeliane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
A Gaza i bambini sono stati plasmati dal mito del martirio. Cartoni, giochi e lezioni li preparano a morire per la causa. La società si trasforma in una macchina di autodistruzione, dove libertà significa sacrificio, non autonomia, e la leadership controlla ogni aspe - facebook.com Vai su Facebook
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Gaza, offensiva finale di Israele: morte più di 100 persone - Le ultime notizie di oggi sulla guerra a Gaza, ma anche la morte di Robert Redford, il giallo di Garlasco e non solo: ecco tutti i dettagli Le ultime notizie sulla guerra a Gaza. Scrive ilsussidiario.net
Parroco Gaza: 'morte e bombardamenti, le armi hanno il sopravvento' - Continua una situazione di guerra e continua la morte che già si è portata via decine di migliaia di ... Come scrive ansa.it