Gaza centinaia di violazioni a diritti umani compiute dall' Idf contro i palestinesi | rapporto Usa riconosce per la prima volta atrocità israeliane
Il report, al momento "classificato" cioè riservato e non accessibile al pubblico, potrebbe rappresentare la prima effettiva "ammissione" da parte di fonti governative Usa del genocidio compiuto da Israele nei confronti dei civili palestinesi. A quanto emerge, così tanti sono i casi di violazione de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
