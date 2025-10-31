Gaza Axios | Usa offrono ad Hamas passaggio sicuro per uscire da zone controllate da Israele

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti avrebbero offerto ai membri di Hamas un passaggio sicuro dalle zone della Striscia di Gaza controllate da Israele a quelle sotto il controllo dell’organizzazione. A rivelarlo è Axios citando fonti israeliane e americane, secondo le quali l’obiettivo della proposta, presentata dai mediatori egiziani e qatarioti, è stato quello di stabilizzare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

