Gaza Axios | Usa offrono ad Hamas passaggio sicuro per uscire da zone controllate da Israele

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti avrebbero offerto ai membri di Hamas un passaggio sicuro dalle zone della Striscia di Gaza controllate da Israele a quelle sotto il controllo dell’organizzazione. A rivelarlo è Axios citando fonti israeliane e americane, secondo le quali l’obiettivo della proposta, presentata dai mediatori egiziani e qatarioti, è stato quello di stabilizzare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Axios: Usa offrono ad Hamas passaggio sicuro per uscire da zone controllate da Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

Gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza controllate da Israele verso le zone controllate dal gruppo. E' quanto riporta l'agenzia americana Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. - X Vai su X

Gli Stati Uniti hanno offerto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle aree di Gaza controllate da Israele verso le zone controllate dal gruppo. E' quanto riporta l'agenzia americana Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. - facebook.com Vai su Facebook

Guerra a Gaza, news in diretta: Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele. Identificati due ostaggi - Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas ... Riporta fanpage.it

Gaza, Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele - Gli Stati Uniti hanno offerto ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree di Gaza controllate da Israele e tornare alle zone sotto il controllo del ... lapresse.it scrive

Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele. LIVE - La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta tg24.sky.it