Leonardo Sciascia scrisse che il castello accusatorio a carico di Enzo Tortora era destinato a sgretolarsi come un castello di sabbia. Lo scrisse in uno dei momenti più bui della magistratura italiana. Quello che tutti ricordano come il simbolo dell’errore giudiziario più clamoroso del nostro tempo. Sciascia sentiva il dovere, come intellettuale e come cittadino, di difendere pubblicamente Tortora dall’ingiustizia che stava subendo per opera di magistrati che stavano sbagliando ma che non lo avrebbero mai ammesso. Erano emerse fin da subito le incongruenze negli elementi raccolti a suo carico, le menzogne di pentiti interessati, l’opportunismo che si celava dietro certe accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Tortora e tutti i processi celebrati in tv: la giustizia è una cosa seria

