Garlasco l’orario della morte di Chiara e l’ipotesi di corruzione | i nuovi elementi che interrogano sul delitto

Si fanno sempre più numerose le indiscrezioni sull’operato della dottoressa Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa incaricata di effettuare nuove analisi sulle risultanze dell’autopsia di Chiara Poggi e sulla BPA dei Ris di Cagliari, la bloodstain pattern analysis ovvero l’esame che consente una ricostruzione tridimensionale delle tracce lasciate sulla scena del crimine dall’assassino o dagli assassini nel soggiorno della villetta di Garlasco. Oltre alla notizia certa della convocazione di Andrea Sempio, attuale indagato dell’omicidio, nel laboratorio della dottoressa Cattaneo per compiere le misurazioni antropometriche utili a determinare la lunghezza degli arti superiori ed inferiori, l’ampiezza della falcata e la taglia delle scarpe, risulterebbe molto alta la probabilità che l’orario della morte della studentessa ventiseienne sia stato spostato in avanti rispetto alla fascia compresa tra le 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’orario della morte di Chiara e l’ipotesi di corruzione: i nuovi elementi che interrogano sul delitto

News recenti che potrebbero piacerti

Delitto Garlasco: Il delitto si sarebbe svolto in più fasi e l’orario della morte di Chiara Poggi sarebbe avvenuto intorno alle 11:00. L’alibi di Stasi diventa più solido https://www.lavocedelpatriota.it/delitto-garlasco-il-delitto-si-sarebbe-svolto-in-piu-fasi-e-lorario-del - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco: Il delitto si sarebbe svolto in più fasi e l’orario della morte di Chiara Poggi sarebbe avvenuto intorno alle 11:00. L’alibi di Stasi diventa più solido lavocedelpatriota.it/delitto-garlas… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Delitto di Garlasco: l’ultimo dettaglio da brividi sulla morte di Chiara Poggi - In particolare da parte del consulente dei Poggi sulle voci uscite sul caso. Secondo newsmondo.it

Garlasco, l'orario dell'omicidio potrebbe essere diverso: il caso al centro della puntata di Quarto Grado. Le anticipazioni - Torna questa sera, venerdì 31 ottobre, una nuova puntata di Quarto Grado con ospiti e tanti temi. Si legge su ilmattino.it

Garlasco in Tv, l’ultima ipotesi sulla morte di Chiara e il falso alibi di Sempio (secondo Taormina) - Econdo il consulente della famiglia Poggi Chiara non avrebbe avuto il tempo di difendersi: l’avvocato Taormina avanza la sua ricostruzione dei fatti ... Si legge su libero.it