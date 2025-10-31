Garlasco l’indagine su Giuseppe Sempio e gli avvocati | Uno ha fatto da spallone per i soldi

Quando è diventata pubblica l’indagine per corruzione nei confronti dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti sul caso Garlasco si faceva notare che nell’indagine c’era il (presunto) corrotto ma mancava il (presunto) corruttore. Il procuratore di Brescia Francesco Prete e la pm Claudio Moregola hanno colmato il gap indagando Giuseppe Sempio, il padre di Andrea. Al centro c’è il pizzino con la frase “Venditti gip archivia per 20-30 euro”. E tra le carte dei magistrati c’è anche un’altra accusa: uno degli avvocati dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avrebbe fatto da “spallone” per i soldi. 🔗 Leggi su Open.online