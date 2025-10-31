Garlasco l' ex avvocato inguaia papà Sempio? Qual è stata la mia retribuzione

Mentre Giuseppe Sempio viene iscritto nel registro degli indagati per corruzione, una dichiarazione mandata in onda a Ore 14 rischia di minare ancor di più la sua posizione. "La mia retribuzione è stata l'esposizione mediatica", diceva Simone Grassi, l'ex avvocato di Andrea Sempio. Insomma, stando a quanto fatto emergere nello studio di Milo Infante Grassi sarebbe stato pagato con l'esposizione mediatica. Una versione ben diversa da quella sempre sostenuta dalla famiglia Sempio, per cui gli strani movimenti nei conti correnti sarebbero legati alla retribuzione degli avvocati che assistevano il figlio nel 2017. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

