Notizie.virgilio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Soldani si è scagliato contro il collega Massimo Lovati, con cui ha difeso Andrea Sempio nel caso Garlasco nel 2017: duro attacco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, l'avvocato Soldani contro Massimo Lovati: "Se beve prima di andare in trasmissione non è colpa mia"

garlasco avvocato soldani controGarlasco, Lovati 'distrutto' dall'avvocato: "Tu sei malato!". E Milo Infante infastidito: "Il pazzo sono io" - Nella puntata del 30 ottobre, assistiamo a una conversazione tra l'avvocato Soldani e un'altra persona in cui il primo non ha belle parole per l'ex difensore di Sempio ... Secondo libero.it

Garlasco, Lovati "distrutto dall'avvocato". Milo Infante si infastidisce. VIDEO - 60mila euro in contanti, accuse di corruzione, audio choc di Soldani contro Lovati. Lo riporta affaritaliani.it

garlasco avvocato soldani controGarlasco, nuove prove contro Sempio: il Riesame svela contatti, denaro e consulenze nascoste - Tabulati, mail e atti riservati mettono Andrea Sempio al centro dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo panorama.it

