Garlasco la previsione di Gallo avvocato di Massimo Lovati | Se viene chiamato parlerà è il più sincero
Le rivelazioni di Fabrizio Gallo sulla verità che Massimo Lovati potrebbe raccontare agli inquirenti in merito al delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il giallo di #Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Giuseppe #Sempio, padre di Andrea, con l'accusa di corruzione. Secondo gli inquirenti avrebbe versato 20-30.000 euro all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario #Venditti, anch - facebook.com Vai su Facebook
Il caso #Garlasco, al Tg1 i verbali dei genitori di Andrea Sempio: “I pizzini erano solo previsioni di spesa per pagare gli avvocati”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Garlasco, la previsione di Gallo avvocato di Massimo Lovati: "Se viene chiamato parlerà, è il più sincero" - Il suo assistito, se richiesto, parlerà e dirà verità inascoltate ... Scrive virgilio.it
Garlasco in TV, l’avvocato di Lovati accusa i familiari e legali di Sempio: “Devono parlare tutti”. De Rensis sicuro: “Autunno appena iniziato” - Fabrizio Gallo commenta la svolta delle indagini sul ‘sistema Pavia’ e l’ipotesi corruzione, Antonio De Rensis sicuro: “Autunno appena iniziato” ... libero.it scrive
Caso Garlasco, l’avvocato Gallo difende Lovati: “L'unico che ha detto la verità sui compensi ricevuti” - Caso Garlasco: l’avvocato Gallo difende Massimo Lovati, confermando che i compensi ricevuti sono stati sempre dichiarati. Scrive la7.it