Garlasco la morte violenta di un immigrato in fuga dalla polizia entra nell’inchiesta sul sistema Pavia

Il giorno dopo la clamorosa incriminazione del padre di Andrea Sempio, con l'ipotesi di corruzione, i legali della famiglia passano al contrattacco. "La nuova indagine di Brescia riguarda fatti che si assumono avvenuti dieci anni dopo quello per cui è indagato il nostro assistito e che non vengono ascritti a lui neanche in ipotesi: n on possono incidere e non incideranno sulla indagine su di lui", dichiarano i legali di Andrea Sempio, Angela Taccia e Liberio Cataliotti, a proposito dell'indagine della procura di Brescia sulla presunta corruzione dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che vede coinvolto il padre del loro assistito.

