Garlasco la Finanza | Da Giuseppe Sempio pagamenti occulti per corrompere più persone Le nuove accuse
Giuseppe Sempio avrebbe «pagato in maniera occulta persone diverse» ma non «i difensori di fiducia» come ha sempre sostenuto. È quanto scrive la. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altre letture consigliate
MattinaRai1. . Delitto Garlasco: la Guardia di Finanza continua gli accertamenti su conti correnti gip che archiviò Sempio. Le ultime notizie commentate dall’Avvocato Lovati a #StorieItaliane. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Guardia di Finanza aveva chiesto accertamenti sui conti delle cugine di Chiara Poggi - X Vai su X
Garlasco, parla il padre di Sempio: "A chi ho dato quei soldi". L'anticipazione di Quarto Grado - Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, è indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia che vede accusato l'ex ... Scrive iltempo.it
“Per chi erano quei soldi”. Garlasco, Giuseppe Sempio ora dice tutto - Secondo la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio a versare il denaro per corrompere l’ex pm Mario Venditti, così da "favorire l'archiviazione ... Secondo thesocialpost.it
Delitto di Garlasco/ Moglie Giuseppe Sempio: “Non ci è arrivato un ca*! Prima lo sanno i giornalisti…” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole della moglie di Giuseppe Sempio sulla notizia dell'indagine verso il papà di Andrea ... ilsussidiario.net scrive