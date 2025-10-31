Garlasco il papà di Sempio parla dopo l’indagine | È passato tempo chi si ricorda

È notizia di ieri che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è stato indagato dalla procura di Brescia nell'ambito dell'inchiesta con l'ipotesi di reato di corruzione. Secondo gli inquirenti, ci sarebbe stata una movimentazione di denaro per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, all'epoca della prima iscrizione nel registro degli indagati per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nello stesso fascicolo è stato iscritto anche l'ex pm Mario Venditti. Sempio senior è stato ospite di Quarto Grado per la prima volta in tv dopo la notizia di indagine e, a caldo, ha raccontato le proprie sensazioni sull'indagine che lo vede coinvolto in un'intervista telefonica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, il papà di Sempio parla dopo l’indagine: “È passato tempo, chi si ricorda”

