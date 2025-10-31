Garlasco il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione | Ha versato 20-30mila euro all' ex procuratore Mario Venditti

C'era solo un presunto corrotto. Da giovedì 30 ottobre 2025 c'è anche un presunto corruttore. La Procura di Brescia ipotizza che sia stato Giuseppe Sempio a versare. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione: «Ha versato 20-30mila euro all'ex procuratore Mario Venditti»

