Garlasco il caso che non trova pace tra accuse di corruzione e scontri tra esperti

Nelle pieghe di una vicenda giudiziaria che sembra non avere fine, la storia del delitto di Garlasco entra in una nuova e delicata fase di sviluppo, segnata dall’ombra della corruzione e da tensioni crescenti che agitano i protagonisti. I colori caldi dell’autunno sembrano quasi sbiadire di fronte a un quadro sempre più intricato, dove denaro, potere e silenzi si intrecciano come fili difficili da districare. Al centro di questa fase c’è Giuseppe Sempio, padre di Andrea, figura chiave di un capitolo che si arricchisce di accuse pesanti. Indagato formalmente dalla Procura di Brescia per corruzione giudiziaria, è sospettato di aver versato tra i 20 e i 30 mila euro all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio Andrea, accusato di concorso nell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, il caso che non trova pace tra accuse di corruzione e scontri tra esperti

