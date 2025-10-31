Garlasco i legali di Andrea Sempio | Indagine di Brescia non incide L’avvocato di Venditti | Un falso ideologico negare Cassazione su Stasi
Il giorno dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Brescia per corruzione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea indagato nell’indagine di Pavia sul delitto di Garlasco, si devono registrare due reazioni. Quella degli avvocati del 37enne e quella, già comunicata giovedì, dell’avvocato dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. I primi mantengono la linea, ormai assunta da giorni, di non commentare se non atti o documenti in loro possesso per la sua posizione del loro assistito, il secondo, Domenico Aiello, come aveva già fatto nei giorni scorsi propone un attacco frontale agli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Tg2. . Caso #Garlasco. La procura di #Brescia, che ha indagato il padre di #AndreaSempio per corruzione, ascolterà la prossima settimana i legali della famiglia proprio per far luce sui presunti pagamenti che sarebero stati corrisposti quando il figlio venne ind - facebook.com Vai su Facebook
==Garlasco: legali Venditti, distrutto senza indizi https://agi.it/cronaca/news/2025-10-15/garlasco-legali-venditti-distrutto-senza-indizi-33690437/… - X Vai su X
Garlasco, i legali di Andrea Sempio: “Indagine di Brescia non incide”. L’avvocato di Venditti: “Un falso ideologico negare Cassazione su Stasi” - Il giorno dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Brescia per corruzione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea indagato nell'indagine ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Garlasco in TV, l’avvocato di Lovati accusa i familiari e legali di Sempio: “Devono parlare tutti”. De Rensis sicuro: “Autunno appena iniziato” - Fabrizio Gallo commenta la svolta delle indagini sul ‘sistema Pavia’ e l’ipotesi corruzione, Antonio De Rensis sicuro: “Autunno appena iniziato” ... Scrive libero.it
Giuseppe Sempio indagato per corruzione, i legali del figlio Andrea: fatti avvenuti 10 anni dopo il delitto di Garlasco - Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia difendono il 37enne accusato a Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo msn.com