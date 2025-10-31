Garlasco guardia di finanza di Brescia | Versamenti occulti dal padre di Sempio ma non ai legali
Nuova informativa nell'indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
MattinaRai1. . Delitto Garlasco: la Guardia di Finanza continua gli accertamenti su conti correnti gip che archiviò Sempio. Le ultime notizie commentate dall’Avvocato Lovati a #StorieItaliane. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Guardia di Finanza aveva chiesto accertamenti sui conti delle cugine di Chiara Poggi - X Vai su X
Garlasco, indagato a Brescia il padre di Andrea Sempio - 000 euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio nella precedente inchiesta ... Scrive giornaledibrescia.it
Garlasco, diffuso verbale della madre di Andrea Sempio: cos'ha detto Daniela Ferrari alla Guardia di Finanza - Secondo la madre di Andrea Sempio i Poggi e l'avvocato Tizzoni avrebbero fatto pressione al figlio: cosa emerge dal verbale di Daniela Ferrari ... Come scrive virgilio.it
Garlasco, Lovati verrà ascoltato in Procura. L’ex legale di Sempio a Fanpage: “Non ho nulla da temere” - Nei prossimi giorni Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, il 36enne indagato per omicidio in concorso nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco ... Lo riporta fanpage.it