Garlasco Giuseppe Sempio indagato per corruzione dopo il pizzino certificato dalla moglie Daniela Ferrari

Garlasco, Giuseppe Sempio indagato corruzione: che cosa ha detto la moglie Daniela Ferrari agli inquirenti.

Il giallo di #Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Giuseppe #Sempio, padre di Andrea, con l'accusa di corruzione. Secondo gli inquirenti avrebbe versato 20-30.000 euro all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario #Venditti, anch - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Giuseppe Sempio e quelle domande sugli assegni: «Perché non posso ritirare 10mila euro in contante?» – Le intercettazioni - X Vai su X

Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in ... Secondo tpi.it

Garlasco in TV, il padre di Sempio indagato per corruzione. Infante contro Lovati - Giuseppe Sempio finisce su registro degli indagati della Procura di Brescia: il conduttore di Ore 14 ‘risponde’ dopo le offese dell’avvocato ... Lo riporta libero.it

Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti ... tg24.sky.it scrive