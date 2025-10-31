Garlasco | due fascicoli utili al copione non alla verità
Roma, 31 ottobre 2025 – Diciotto anni dopo, Garlasco non smette di ribaltarsi su se stesso. A Brescia si indaga l’ex procuratore Mario Venditti, accusato di aver pilotato l’archiviazione di Andrea Sempio. E si cerca chi lo avrebbe corrotto, il padre dello stesso. In mezzo, ancora quel bigliettino trovato in casa Sempio con scritto 20-30 GIP archivia. Come se la giustizia avesse bisogno di rovistare nei cassetti perché il resto è un campo minato. Prima la spazzatura, dove doveva nascondersi la traccia dell’assassino. E invece, è saltato fuori Alberto Stasi. Poi Ignoto 3, attribuito prima a un presunto complice, poi a un morto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
