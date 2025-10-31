Garlasco cosa farà il consulente tecnico sui pc di Venditti | Si cercano conversazioni dell'ultimo anno

Un consulente tecnico procederà all'estrazione della copia forense sui cellulari, tablet, pc e varie chiavette sequestrate a Mario Venditti, l'ex pm di Pavia indagato per corruzioni in atti d'ufficio per aver ricevuto secondo gli inquirenti soldi dalla famiglia Sempio. Si cercano conversazioni anche dell'ultimo anno e mezzo, quando gli inquirenti sono tornati a occuparsi dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

