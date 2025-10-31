Garlasco cosa farà il consulente tecnico sui pc di Venditti | Si cercano conversazioni dell'ultimo anno

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consulente tecnico procederà all'estrazione della copia forense sui cellulari, tablet, pc e varie chiavette sequestrate a Mario Venditti, l'ex pm di Pavia indagato per corruzioni in atti d'ufficio per aver ricevuto secondo gli inquirenti soldi dalla famiglia Sempio. Si cercano conversazioni anche dell'ultimo anno e mezzo, quando gli inquirenti sono tornati a occuparsi dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garlasco cosa far224 consulenteGarlasco, cosa farà il consulente tecnico sui pc di Venditti: “Si cercano conversazioni dell’ultimo anno” - Un consulente tecnico procederà all'estrazione della copia forense sui cellulari, tablet, pc e varie chiavette sequestrate a Mario Venditti, l'ex pm di ... Da fanpage.it

garlasco cosa far224 consulenteGarlasco, perché Giuseppe Sempio è indagato e cosa ha confermato la moglie Daniela: la corruzione e il nuovo fronte. «Non è una parodia, è accaduto davvero» - Il 72enne Giuseppe Sempio iscritto nel registro degli indagati per la presunta corruzione al pm Mario Venditti, che archiviò l'inchiesta sul figlio accusato per l'omicidio di Chiara Poggi ... msn.com scrive

garlasco cosa far224 consulenteGarlasco, i dubbi sulla consulenza di Stasi ai Sempio prima del dovuto: su cosa si basa l’ipotesi di corruzione - La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione il padre di Andrea Sempio e per corruzione in atti giudiziari l'ex pm di Pavia ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Cosa Far224 Consulente