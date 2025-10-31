Garlasco Andrea Sempio potrebbe sottoporsi all' interrogatorio | l' ipotesi sulla nuova strategia difensiva

Andrea Sempio potrebbe lasciarsi interrogare rompendo così il muro del silenzio sul delitto di Garlasco, questa è l'ipotesi che emerge. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio potrebbe sottoporsi all'interrogatorio: l'ipotesi sulla nuova strategia difensiva

"Indagato il padre di Andrea Sempio". Bomba Garlasco, indagine stravolta: cambia la storia del caso

#ignotox Delitto di Garlasco: l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, ha dichiarato che il suo assistito non esclude di sottoporsi a un interrogatorio.

Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in ... Lo riporta tpi.it

Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti ... Come scrive tg24.sky.it

Garlasco, Liborio Cataliotti sicuro dell'innocenza di Andrea Sempio: la posizione dopo la lettura degli atti - Per Liborio Cataliotti il suo assistito Andrea Sempio è innocente: "Giocheremo in contropiede rispetto alla Procura", le novità su Garlasco ... Lo riporta virgilio.it