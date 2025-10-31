Gargnano | Halloween
In attesa della notte delle streghe, arriva a Gargnano un pomeriggio dedicato alla festa più paurosa dell'anno.Randez-vous presso l'ex Palazzo Comunale in Piazza Feltrinelli: da qui, grandi e piccini in costume daranno il via a un festoso e spettrale percorso "Dolcetto o Scherzetto" che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ALLERTA #METEO, INFURIA LA TEMPESTA DI HALLOWEEN: SCUOLE CHIUSE DOMANI 31 OTTOBRE, ECCO DOVE - facebook.com Vai su Facebook
Gargnano: Halloween - In attesa della notte delle streghe, arriva a Gargnano un pomeriggio dedicato alla festa più paurosa dell'anno. Riporta bresciatoday.it
Gargnano rivive la tradizione con la tombola del fuff - Tenere i telefonini sul silenzioso per immaginare di aver fatto un salto in dietro nel tempo anche di un secolo e più ... Come scrive giornaledibrescia.it