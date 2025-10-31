Gallo, editorialista del Corriere dello Sport: “Vlahovic ha voglia di Spalletti e Luciano sa valorizzare come pochi i centravanti” Il gol con l’Udinese, la voglia di riscatto, un contratto in scadenza. Con Massimiliano Gallo, inquadriamo il momento dell’attaccante serbo. Gallo, cos’è, oggi, Dusan Vlahovic per la Juventus? “ Vlahovic per la Juve è una miniera d’oro da scoprire e non perdere. Solo nel calcio contemporaneo si può discutere uno come Vlahovic che incarna l’essenza di questo sport: fare gol”. Vlahovic, Riva e una questione di soldi Però, sono state diverse le performance contestate. “Vlahovic ha sbagliato anche gol clamorosi, ma ha giocato in uno stato di grande pressione, dovuto al suo stipendio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Gallo a EDC: “Juve masochista con Vlahovic. Ecco la strategia per il rinnovo”