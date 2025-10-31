Bologna ha accolto con grande entusiasmo la prima edizione della “ Vendemmia in Galleria Cavour 1959 “, evento esclusivo che ha coniugato tradizione del territorio, moda e sostenibilità. Ispirata alla “Vendemmia di Via Montenapoleone“ a Milano, la manifestazione, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, ha dato vita a un momento speciale per celebrare le eccellenze locali nel cuore dello shopping cittadino. Le boutique di Galleria Cavour 1959 si sono trasformate in luoghi di degustazione, dove i visitatori hanno potuto assaporare i migliori vini del territorio, selezionati in collaborazione con il Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, il Consorzio Lambrusco e l’ Enoteca Regionale di Dozza Imolese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Galleria Cavour 1959. Una “Vendemmia“ tra moda e gusto