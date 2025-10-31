Gal Alto Tammaro e Titerno | finanziati 127 progetti per 7 mln di euro

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato presentato ieri a Santa Croce del Sannio, il report dei progetti che il Gal Alto Tammaro ed il Gal Titerno hanno portato avanti nell’attuazione della strategia di sviluppo locale 2014-2020. 127 sono stati gli interventi finanziati per una dotazione finanziaria di poco meno di 7 milioni di euro. “Le azioni realizzate – dichiarano Antonio Di Maria e Lorenzo Urbano, presidenti rispettivamente del Gal Alto Tammaro e Gal Titerno – testimoniano la coerenza delle scelte compiute e la capacità di interpretare, attraverso la cooperazione tra attori pubblici e privati, le esigenze delle nostre comunità rurali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

