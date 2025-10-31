Gabbie piene di rifiuti e topi morti a Taormina scoperto un canile lager

Erano costretti a vivere all'interno di gabbie piene di rifiuti e addirittura topi morti. Queste le condizioni di diversi cani ospitati all'interno di un canile di Taormina. La struttura, risultata abusiva, è stata scoperta ieri pomeriggio dalla sezione Agroforestale della polizia locale. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

Gabbie piene di trote vi ATTENDONO.... questo fine settimanaaaaa!!! Domani nuovo scarico di medie salmonate e "bigghe" fino a 3 kg Allevamento PUCCINI... Sabato pesca libera tutto il giorno DOMENICA MATTINA PREMIAZIONE TROTE BIG con .....RICCHI - facebook.com Vai su Facebook

Siracusa, abbandonano rifiuti a Bosco Minniti. Un lettore: “quartiere pieno di topi” - Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala: “Ecco qui la situazione al Bosco Minniti ( le stesse persone che buttano l’immondizia sono le stesse che si lamentano che il quartiere è pieno di topolini)” ... Secondo siracusanews.it