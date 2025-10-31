Furto sventato a Vasanello banda fugge a piedi dopo l' inseguimento
Nel tardo pomeriggio di domenica 26 ottobre, a Vasanello, l’efficace sinergia tra il sistema di videosorveglianza, la pronta segnalazione di un cittadino e il costante controllo del territorio delle forze dell'ordine ha consentito di sventare un possibile furto in abitazione.Tutto è iniziato con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
