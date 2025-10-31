Furto lampo in un bar | banditi portano via la cassa

Furto in un bar, ladri fuggono con un bottino di quasi 3000 euro. È accaduto a Sarno, la notte scorsa, in un bar in via Matteotti. La banda ha agito poco prima dell'alba.Il colpoIl gruppo di malviventi ha forzato una saracinesca, per poi portare via - una volta all'interno - la cassa automatica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

