Furto lampo in azienda | danni per 20 mila euro i ladri cancellano le prove

È durato una manciata di minuti il furto messo a segno nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre alla Zanutta di Pertegada, lungo via Lignano Sabbiadoro. I ladri hanno agito con precisione: dopo aver rotto l’infisso di una finestra, si sono introdotti nel capannone e hanno raggiunto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Furto in casa a #CaselleTorinese in #viagibellini: la proprietaria sorprende i ladri, fughe e urla nella notte. Presi poche ore dopo in un bar di #TorinoNord con un bottino da 18mila euro. Un colpo finito male giustizia lampo dei #Carabinieri. - facebook.com Vai su Facebook

Furto di bicicletta a Elce: avvocato-ciclista protagonista del recupero lampo grazie alle telecamere condominiali ift.tt/so60kMx - X Vai su X

Furto lampo al ristorante. Danni per 4mila euro, la rabbia del titolare:: "Impossibile lavorare così" - Colpo alle prime luci dell’alba al ’Tin bota’ di Rivazzurra: un ladro solitario forza la porta, si impossessa dell’incasso e di un computer, poi sparisce in pochi minuti. Lo riporta msn.com

Furto nell'azienda agricola, ladri via con mezzi e macchinari. «Lo Stato intervenga» - L’ennesimo furto nelle campagne, ad Andria, che segue a una lunga serie di episodi simili in tutto il territorio del Barese e della BAT, ha causato ingenti danni e uno stato di comprensibile rabbia e ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Furto lampo a Jesi, via 9 bici in 3 minuti: la vetrata sfondata con una mazza, colpo da 80mila euro - Sono andati a colpo sicuro scegliendo accuratamente tra le centinaia di bici presenti. Riporta corriereadriatico.it