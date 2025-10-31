Furto in una villetta ladri agiscono di pomeriggio | rubati oro e pistola
Ladri in azione, in pieno giorno, oggi ad Agropoli. Intorno alle 1.30, due malviventi con il volto coperto si sono introdotti all’interno di una villetta, in contrada Marrota, scavalcando un balcone. Poi, in pochi minuti, hanno preso la refurtiva (oggetti in oro e una pistola regolarmente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
