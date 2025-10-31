Furto e violenza sessuale indagato 25enne di origini colombiane

L'indagato, già noto alle forze dell'ordine, ha precedenti per rapina, estorsione, furto, resistenza a pubblico ufficiale.

Tentato furto in un supermercato di Candelo, c'è un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Marsala, abusa di una donna e le ruba gioielli e computer: 25enne indagato - È accusato di violenza sessuale e furto un 25enne italiano di origini colombiane che lo scorso 21 maggio a Marsala avrebbe abusato di una donna di 50 anni.

Lo chiama per aiutarla a fare le pulizie: viene stuprata e rapinata sotto gli occhi del figlio - Il presunto aggressore, noto alle forze dell'ordine e già sottoposto a una misura cautelare, ha potuto agire indisturbato.

Lo chiama in aiuto per le pulizie di casa ma lui la violenta - Violenza sessuale e furto sono i reati contestati a un 25enne italiano di origini colombiane che lo scorso 21 maggio, a Marsala, avrebbe abusato di una donna di 50 anni.