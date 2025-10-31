Furto e violenza sessuale indagato 25enne di origini colombiane

Imolaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagato, già noto alle forze dell'ordine, ha precedenti per rapina, estorsione, furto, resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

furto e violenza sessuale indagato 25enne di origini colombiane

© Imolaoggi.it - Furto e violenza sessuale, indagato 25enne di origini colombiane

News recenti che potrebbero piacerti

furto violenza sessuale indagatoMarsala, abusa di una donna e le ruba gioielli e computer: 25enne indagato - È accusato di violenza sessuale e furto un 25enne italiano di origini colombiane che lo scorso 21 maggio a Marsala avrebbe abusato di una donna di 50 ... Lo riporta sicilianews24.it

furto violenza sessuale indagatoLo chiama per aiutarla a fare le pulizie: viene stuprata e rapinata sotto gli occhi del figlio - Il presunto aggressore, noto alle forze dell'ordine e già sottoposto a una misura cautelare, ha potuto agire indisturbato ... Secondo today.it

furto violenza sessuale indagatoLo chiama in aiuto per le pulizie di casa ma lui la violenta - (ANSA) – MARSALA, 30 OTT – Violenza sessuale e furto sono i reati contestati a un 25enne italiano di origini colombiane che lo scorso 21 maggio, a Marsala, avrebbe abusato di una donna di 50 anni, anc ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Violenza Sessuale Indagato