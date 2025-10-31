Furto a Brescia di un pugnale del XVII secolo al Museo delle Armi Luigi Marzioli come ha agito il ladro
Un 35enne moldavo è stato arrestato a Brescia per furto aggravato di beni culturali: tentava di rubare un pugnale storico dal museo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
La 40enne, già nota alle forse dell’ordine, dopo il furto in via Volta in città ha anche minacciato di morte i poliziotti. Per lei foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per tre anni - facebook.com Vai su Facebook
Furto di gioielli al Louvre, arrestate altre cinque persone - X Vai su X
Furto a Brescia di un pugnale del XVII secolo al Museo delle Armi Luigi Marzioli, come ha agito il ladro - Un 35enne moldavo è stato arrestato a Brescia per furto aggravato di beni culturali: tentava di rubare un pugnale storico dal museo. Secondo virgilio.it
Il ladro che ha provato a rubare un prezioso pugnale di 400 anni nel museo in castello - Ha provato a rubare un pugnale del XVII secolo, ma il personale del museo e la polizia lo hanno fermato in tempo ... Come scrive bresciatoday.it
Furto sventato al Museo delle Armi: salvo un pugnale del Seicento - La guardasala ha sorpreso un uomo mentre cercava di estrarre da una teca l’antica arma: il personale del museo ha circondato l’area e chiamato la Polizia ... giornaledibrescia.it scrive