Furti a Valentano | in due trovati con trapano scalpelli e cesoia e denunciati
Due uomini sospetti sono stati fermati dai carabinieri di Valentano durante i servizi preventivi di controllo del territorio, in particolare contro i furti in abitazione. Ha attirato l'attenzione dei militari la presenza della loro auto di sera e in luogo isolato.Scattati gli accertamenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
Valentano – Carabinieri trovano auto piena di strumenti da scasso, fermati due romeni - VALENTANO – Prosegue l’attività di prevenzione dei furti in abitazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Valentano. Come scrive etrurianews.it