Furgone va a fuoco al casello Chiusa l’uscita Sud della A21

Uscita autostradale di Brescia sud chiusa fino a quando non sarà ricostruito il casello andato bruciato ieri nel primo pomeriggio. I fatti sono accaduti poco prima delle 14, quando un furgone carico di gomma si è fermato per pagare il pedaggio e il suo autista si è reso conto che era in atto un principio di incendio, fose per un cortocircuito. L’uomo non è riuscito a spostare il mezzo, rimasto sotto la tettoia del casello, vicino a un prefabbricato. In pochissimi minuti ha preso fuoco. Le gomme, oltre a provocare un fumo acre e particolarmente denso, hanno creato anche lampi di fiamma molto alti, che sono andati a intaccare la struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

