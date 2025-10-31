Furgone va a fuoco al casello Chiusa l’uscita Sud della A21
Uscita autostradale di Brescia sud chiusa fino a quando non sarà ricostruito il casello andato bruciato ieri nel primo pomeriggio. I fatti sono accaduti poco prima delle 14, quando un furgone carico di gomma si è fermato per pagare il pedaggio e il suo autista si è reso conto che era in atto un principio di incendio, fose per un cortocircuito. L’uomo non è riuscito a spostare il mezzo, rimasto sotto la tettoia del casello, vicino a un prefabbricato. In pochissimi minuti ha preso fuoco. Le gomme, oltre a provocare un fumo acre e particolarmente denso, hanno creato anche lampi di fiamma molto alti, che sono andati a intaccare la struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Dalle 14 di oggi, 30 ottobre, quattro squadre di vigili del fuoco sono al lavoro sulla A21, all’uscita Brescia Sud, per un incendio partito da un furgone carico di gomme e propagatosi all’intero casello autostradale: non si registraziono feriti, le operazioni di spegni - facebook.com Vai su Facebook
Furgone a fuoco in via Cilicia. Alta colonna di fumo nero sulla zona https://ift.tt/rSK3Tcz - X Vai su X
Furgone va a fuoco al casello. Chiusa l’uscita Sud della A21 - Uscita autostradale di Brescia sud chiusa fino a quando non sarà ricostruito il casello andato bruciato ieri nel primo ... Scrive ilgiorno.it
Incendio al casello di Brescia Sud sull'A21, autostrada chiusa: fiamme partite da un furgone - Al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia, è divampato un violento incendio, distrutta gran parte dell'area ... Secondo virgilio.it
A fuoco il casello di Brescia sud: fiamme da un tir carico di gomme, autostrada chiusa - Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’ A21 che collega Torino a Brescia. Come scrive ilfattoquotidiano.it