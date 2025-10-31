Fuorigrotta | la Polizia di Stato arresta un 42enne per rapina
Napoli, 42enne arrestato dalla Polizia di Stato dopo una rapina di scooter in Viale Acton: recuperata la refurtiva e restituita alla vittima.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Viale Acton per una segnalazione di una rapina di uno scooter ai danni di una persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fuorigrotta, ladro di scooter fermato dalla polizia: Napoli – Colpo sventato in pieno pomeriggio: la Polizia blocca il rapinatore a pochi isolati dal furto, recuperando il motoveicolo, un telefono e 30 euro. L'uomo, con un curriculum criminale alle spalle, oppone re - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, ruba uno scooter a via Acton: arrestato 42enne a Fuorigrotta - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. msn.com scrive
Pro Pal tentano assalto a un’azienda israeliana a Napoli, 3 agenti feriti: 3 arresti - Scontri violenti tra manifestanti propal e forze dell’ordine a Fuorigrotta: l’ultima mattinata di follia si conclude con tre persone arrestate e tre poliziotti (tra i quali ... Da ilmattino.it
Bloccato in strada mentre ritira una busta di marijuana, arrestato a Fuorigrotta - La Polizia ha arrestato un 67enne nel quartiere Fuorigrotta; notato da un agente mentre prendeva una busta con 250 grammi di marijuana, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Riporta fanpage.it