Fuorigrotta | la Polizia di Stato arresta un 42enne per rapina

Napoli, 42enne arrestato dalla Polizia di Stato dopo una rapina di scooter in Viale Acton: recuperata la refurtiva e restituita alla vittima.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Viale Acton per una segnalazione di una rapina di uno scooter ai danni di una persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it