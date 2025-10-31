Fuori Everybody Scream il nuovo album dei Florence + The Machine | un grido primordiale di vita di morte e di libertà

Poco più di un mese fa Florence Welch, voce e volto dei Florence + The Machine, si è confidata con il Guardian, in occasione dell’uscita del nuovo disco, Everybody Scream, da oggi disponibile in tutti i formati. Nel corso dell’intervista, la cantautrice inglese ha raccontato le complicazioni legate a un aborto spontaneo, avvenuto durante il suo suo Dance Fever Tour. La rottura di una tuba di Falloppio le ha provocato un’emorragia interna che le è stata quasi fatale. Un’esperienza che l’ha toccata nel profondo, ma che si è rivelata essere anche «il momento in cui mi sono sentita più vicina alla vita, proprio mentre mi trovavo più vicina alla morte», come da lei stessa confessato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

