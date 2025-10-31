Fuori dal consiglio regionale toscano con il 5% | Bundu ricorre al Tar
Finirà davanti ai giudici amministrativi la legge elettorale toscana 512014 grazie al ricorso della lista Toscana Rossa che, forte di una giurisprudenza favorevole, ha evidenziato un vuoto normativo nell’architettura della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il primo Consiglio regionale dura appena 30’: dopo convalida e giuramento Testolin porta fuori dall’aula Uv e Adc - facebook.com Vai su Facebook
Bundu fuori dal consiglio regionale, ma Toscana Rossa ricorre al Tar - Firenze, 30 ottobre 2025 – Antonella Bundu fuori dal consiglio regionale, ma Toscana Rossa si rivolgerà al Tar, come ha già annunciato l'ex candidata governatrice. Secondo lanazione.it
Toscana Rossa esclusa dal Consiglio regionale, Bundu annuncia ricorso al Tar - Toscana Rossa annuncia il ricorso al Tar dopo l'esclusione dal Consiglio regionale toscano, confermata dalla proclamazione ufficiale degli eletti. Si legge su gonews.it
Regione, Bundu fuori dal consiglio: "72mila persone senza rappresentanza" - A nulla sono valse le memorie presentate alla Corte d'Appello, che oggi ha proclamato ufficialmente i 40 eletti al consiglio regionale. firenzetoday.it scrive