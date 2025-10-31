Funerali di Evan Delogu | una folla in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni

Bellaria Igea Marina, 31 ottobre 2025 – I volti sono cupi, rigati dalle lacrime che indistintamente attraversano i volti come fiumi in una terra inaridita dal dolore: il dolore per la scomparsa di Evan Oscar Delogu. Il giovane 18enne figlio di Walter, fratello della conduttrice riminese Andrea Delogu, rimasto vittima di un incidente stradale mercoledì pomeriggio mentre si trovava a bordo della sua motocicletta a Bellaria. Andrea Delogu chiusa nel dolore: "Non ho più parole". In dubbio la presenza a ‘Ballando con le stelle’ È una processione lenta, una litania di corpi foschi come il cielo che campeggia sul cimitero di Bellaria dove, alle 15, si tiene la cerimonia per l’ultimo saluto al giovane Evan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Funerali di Evan Delogu: una folla in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni

