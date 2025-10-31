Funerali Beatrice Bellucci morta a 20 anni sulla Colombo La mamma | Tutta Roma è qui per te

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parroco che ha celebrato i riti funebri ha pronunciato un'omelia forte, che ha voluto far riflettere i presenti. "Beati i puri di cuore perché vedranno Dio: Beatrice aveva un cuore limpido, capace di vivere in armonia con tutti e sorridere  alla vita", ha sostenuto padre Giulio Albanese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

funerali beatrice bellucci morta a 20 anni sulla colombo la mamma tutta roma 232 qui per te

© Ildifforme.it - Funerali Beatrice Bellucci, morta a 20 anni sulla Colombo. La mamma: “Tutta Roma è qui per te”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

funerali beatrice bellucci mortaFolla ai funerali di Beatrice Bellucci. La mamma: "Tutta Roma è qui per te" - Dolore, commozione e tanta partecipazione per i funerali di Beatrice Bellucci davanti alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur. Si legge su msn.com

funerali beatrice bellucci mortaBeatrice Bellucci morta nell'incidente, i funerali. Mamma Teresa: «Tutta Roma è qui per te» - morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo - Segnala msn.com

Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta nell’incidente sulla Colombo. La mamma: “Roma è qui per te” - Un lungo e commosso applauso ha accolto la bara bianca di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente avvenuto il 24 ottobre in via Cristoforo Colombo ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Beatrice Bellucci Morta