Funerali Beatrice Bellucci i genitori | ‘Il sole oggi è tornato per te abbiamo cantato Unica’

I funerali di Beatrice Bellucci celebrati nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Un addio straziante, tra lacrime, applausi e una città intera che si è stretta nel dolore. Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur si sono svolti i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta nel terribile incidente sulla via Cristoforo Colombo lo scorso venerdì. Un silenzio carico di commozione ha accompagnato l’ingresso del feretro bianco, accolto dal grido di dolore della madre, Teresa: «Amore mio, tutta Roma è qui per te». Il dolore della famiglia. Dopo l’omelia di padre Giulio Albanese, sono stati i genitori, Andrea e Teresa, a rompere il silenzio con parole di amore e disperazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Funerali Beatrice Bellucci, i genitori: ‘Il sole oggi è tornato per te, abbiamo cantato Unica’

