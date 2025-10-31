‘Fu un agguato non ho dubbi!’ Dante Ferretti ricorda Pasolini
(Adnkronos) – Dante Ferretti, tre volte premio Oscar e tra i più celebri scenografi al mondo, ha lavorato con Pier Paolo Pasolini, ucciso nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, in otto film: “nel primo, ‘Il Vangelo secondo Matteo’, avevo a malapena 18 anni”, racconta all’Adnkronos. “Ero l’assistente di Luigi Scaccianoce, che aveva . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
