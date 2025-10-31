Frosinone saluta Giancarlo Tofani | 41 anni al servizio della Polizia Locale

Emozione e tanto affetto per l’ultimo giorno di lavoro del vice-comandante della Polizia Locale di Frosinone Giancarlo Tofani. A salutarlo il primo cittadino Riccardo Mastrangeli, presso il Comando a Piazzale Europa, ma soprattutto tutti i colleghi e colleghe della Polizia Locale, oggi guidata da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

